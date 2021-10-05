Тунис, 6 октября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Вертолёт вооружённых сил Туниса потерпел крушение в восточной части страны. Об этом 6 октября сообщила радиостанция Mosaïque FM.

Флаг Туниса

Радиостанция приводит информацию, полученную от официального представителя министерства национальной обороны Туниса Мухаммеда Зекри. По его данным, авиакатастрофа произошла в районе Эль-Хамма в провинции Габес. Экипаж вертолёта принимал участие в военных учениях, которые проводились в ночное время суток.

Уточняется, что все три члена экипажа, находившиеся на борту вертолёта, погибли. Причина аварии и обстоятельства, вызвавшие крушение воздушного судна, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало вертолете Kaman K-MAX, потерпевшем крушение в водах Тихого океана у берегов провинции Британская Колумбия на западе Канады.