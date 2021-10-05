Лхаса, Китай, 6 октября, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Объём внешней торговли Тибетского автономного района на юго-западе Китая вырос на 125,07% в годовом исчислении за первые восемь месяцев 2021 года благодаря росту спроса внутри страны и за рубежом, сообщает агентство Синьхуа.

Russell_Yan Тибет

Импорт и экспорт региона за этот период составили 2,36 млрд юаней (около $365 млрд), говорится в заявлении таможни Лхасы. Экспорт региона вырос на 64,76%, до 1,17 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 252,12%, до 1,19 млрд юаней. Спрос на производство и потребление в Тибете был высоким благодаря эффективной борьбе с эпидемией, в то время как спрос на мировую торговлю также вырос с восстановлением экономики.

Данные показали, что в регионе стоимость исходящих поставок иностранной помощи выросла более чем на 702% в годовом исчислении за первые восемь месяцев на фоне активизации усилий Китая по поддержке других стран с контролем COVID-19.