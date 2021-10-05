Пекин, 6 октября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Китайский регулятор ценных бумаг одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) трех компаний, входящих в совет по инновациям в области науки и техники, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Компании Siglent Technologies CO., Ltd., Assure Tech (Ханчжоу) Co., Ltd. и Aohua Endoscopy Co., Ltd. будут перечислены в совете по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, широко известном как STAR market, согласно данным Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Компании и их андеррайтеры подтвердят даты IPO и опубликуют проспекты после обсуждения с фондовой биржей.

STAR market, открытый в июне 2019 года и предназначенный для поддержки компаний в высокотехнологичных и стратегических развивающихся секторах, смягчил критерии листинга, но принял более высокие требования к раскрытию информации.