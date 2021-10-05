Пекин, 6 октября, 2021, 01:50 — ИА Регнум. В Китае наблюдается большой бум в развитии зеленого финансирования, которое играет жизненно важную роль в продвижении зеленой экономической трансформации страны, свидетельствуют данные центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.

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По данным Народного банка Китая, баланс зеленых кредитов Китая в местной и иностранной валютах вырос на 26,5% в годовом исчислении и составил 14 трлн юаней (около $2,16 трлн) к концу второго квартала 2021 года.

За первые восемь месяцев этого года объем выпуска зеленых облигаций в стране подскочил на 152% по сравнению с прошлым годом и превысил 350 млрд юаней, уже превысив показатель за весь прошлый год. Углеродно-нейтральные облигации за этот период превысили 180 млрд юаней.

В целях обеспечения высококачественного и экологически чистого роста Китай объявил, что будет стремиться к достижению пикового уровня выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.