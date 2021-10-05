Урумчи, Китай, 6 октября, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая планирует инвестировать 400 млрд юаней (около $62 млрд) в дорожное строительство в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Современный Синьцзян на карте Китая

Согласно плану, общая протяженность сети автомобильных дорог, которая к концу 2020 года составляла 209 200 км, к 2025 году, как ожидается, достигнет 220 000 км. К 2025 году скоростные автомагистрали будут окружать Джунгарский бассейн на севере и Таримский бассейн на юге. Все уезды и основные туристические направления также будут доступны по скоростным автомагистралям, сказал заместитель начальника департамента транспорта региона Го Шэн.

Расположенный на северо-западе Китая, Синьцзян занимает площадь 1,66 млн кв. км. В транспортном секторе Синьцзяна наблюдается устойчивый рост при государственной поддержке в виде финансовых средств, технологий и политики. К концу 2020 года протяженность его дорог в сельской местности составила 174 400 км.