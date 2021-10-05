Пекин, 6 октября, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в основной капитал в транспортном секторе выросли почти до 2,2 трлн юаней (около $339,22 млрд) за первые восемь месяцев года, свидетельствуют официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Twicopy.org Инвестиции

По данным Министерства транспорта КНР, этот показатель вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, инвестиции в строительство автомобильных дорог составили 1,6 трлн юаней, увеличившись на 6% в годовом исчислении в период с января по август, в то время как инвестиции в сектор водных путей выросли на 18,4% в годовом исчислении до 91,4 млрд юаней за этот период.

Только в августе инвестиции страны в основной капитал в транспортном секторе достигли 304,9 млрд юаней, что на 7,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные.