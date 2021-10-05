Пекин, 6 октября, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Торговля услугами Китая выросла на 9,4% в годовом исчислении до 3,27 трл юаней (около $504,21 млрд) за первые восемь месяцев года, сообщило Министерство коммерции (MOC), передает агентство Синьхуа.

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Из общего объема экспорт услуг достиг примерно 1,55 трлн юаней, увеличившись на 25,3% в годовом исчислении, а импорт услуг составил 1,72 трлн юаней, снизившись на 1,8% в годовом исчислении. В течение этого периода в стране наблюдалось заметное сокращение дефицита торговли услугами, поскольку рост экспорта услуг превысил рост импорта на 27,1 процентных пункта.

За первые восемь месяцев дефицит торговли услугами составил 171,67 млрд юаней, что на 515,62 млрд юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года, показали данные ведомства. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 года торговля услугами сократилась на 8,4%, при этом экспорт услуг вырос на 22,6%, а импорт услуг снизился на 25,4%.

Только в августе объем торговли услугами в стране достиг 462,47 млрд юаней, увеличившись на 24,8% в годовом исчислении. Торговля наукоемкими услугами выросла в период с января по август и достигла почти 1,48 трлн юаней, увеличившись на 12% в годовом исчислении. Этот показатель составил 45,1% от общего объема торговли услугами.

Экспорт наукоемких услуг увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом до 803,82 млрд юаней, что составляет более половины общего объема экспорта услуг, в то время как импорт наукоемких услуг вырос на 7,5% до 671,6 млрд юаней.

Торговля туристическими услугами продолжала снижаться, сообщили в ведомстве. В период с января по август объем торговли туристическими услугами сократился на 30,1% в годовом исчислении до 506,48 млрд юаней, поскольку страны по всему миру продолжали принимать строгие меры по ограничению трансграничного перемещения людей.

Китай принял ряд мер по расширению открытости сферы услуг и пообещал приложить больше усилий для содействия повышению открытости торговли услугами на более высокий уровень.