Сакраменто, США, 6 октября, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Предполагаемое место повреждения нефтепровода выявили водолазы в американском штате Калифорния. Об этом 5 октября сообщила в ходе пресс-конференции представитель береговой охраны США Ребекка Ор.

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Во время погружения водолазов проводилась съёмка ТНПА (Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат), которая подтвердила повреждение участка трубопровода длиной около 1,2 км. По предварительным данным, участок трубопровода был смещён на 33 метра и получил разрыв длиной около 33 см.

Предполагается, что именно участок, найденный водолазами, мог стать причиной разлива нефти. Расследование инцидента продолжается. В настоящее время причина повреждения трубопровода до сих пор не найдена. Уточняется, что утечки нефти из разрыва сейчас нет.

Согласно последним данным, в районе разлива было собрано более 20 тыс. литров нефти. Работы по очистке береговой линии продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Калифорнии объявлен режим чрезвычайного положения в связи с крупным разливом нефти у побережья.