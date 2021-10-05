Тегеран, 6 октября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре бензовоза загорелись в иранском населенном пункте Догхарун возле границы с Афганистаном, 5 октября передал телеканал IRIB.

12019 Пожар

Пожар удалось потушить. Его причины выясняются. Сведения о пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля не менее 60 человек получили ранения в результате взрывов на афганском пограничном пункте Ислам-Кала недалеко от Догхаруна. В результате происшествия загорелись по меньшей мере 500 бензовозов.