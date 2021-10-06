Москва, , 01:37 — REGNUM Американские сенаторы, потребовавшие выслать 300 российских дипломатов из Соединённых Штатов, вероятно, добиваются закрытия дипломатических учреждений США в России, сообщил 5 октября представитель МИД РФ.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал призыв нескольких сенаторов к президенту США Джо Байдену, в котором говорилось о «диспропорции в дипломатическом представительстве» и необходимости надавить на Россию путём высылки 300 работников дипломатических служб.

«Такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет <…>, — цитирует RT источник в МИД РФ, — Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что весной 2021 года Россия в ответ на недружественные действий США снизила порог численности американских дипломатов, сохранив её на уровне оговоренной квоты. В ответ посольство США объявило, что прекратит выдавать недипломатические визы гражданам России.

Американских сенаторов возмутил тот факт, что в США якобы работают 400 российских дипломатов, «в то время как дипломатическое присутствие США в России сейчас насчитывает только около 100 американцев».

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