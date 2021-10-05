Кабул, 6 октября, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Казнь двоих человек, обвиненных в вооруженном ограблении, совершили члены радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Герат на северо-западе Афганистана. Об этом 5 октября сообщила газета Hasht e Subh.

Цитата из кф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

По информации журналистов, мужчины попытались проникнуть в дом одного из жителей уезда Обе, но были пойманы и ранены хозяином жилища. После их передали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), казнившим грабителей без предварительного разбирательства на глазах у толпы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в афганском городе Кандагар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично казнили четырех командиров местных силовых органов.

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