На территории концлагеря Освенцим в Польше обнаружены следы вандализма
Освенцим, Польша, 6 октября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Граффити на английском и немецком языках были найдены на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше Об этом 5 октября сообщила пресс-служба государственного музея Аушвиц-Биркенау в Twitter.
Следы вандализма были обнаружены на стенах деревянных бараков на территории бывшего концлагеря. Это были надписи, нанесённые аэрозольным баллончиком, часть из них антисемитского содержания.
Уточняется, что надписи представляли собой отсылки к Ветхому Завету, часто используемые антисемитами, и лозунги с отрицанием Холокоста. Музей охарактеризовал инцидент как оскорбление мемориального комплекса, попытку нападения на символ одной из величайших трагедий в истории человечества и удар по памяти о всех жертвах фашизма. Руководство музея сообщило об акте вандализма в полицию.
Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим из нацистских концентрационных лагерей во время Второй мировой войны. Здесь было зверски замучено и убито около 1,4 млн человек, из них 1,1 млн — евреи. В 1947 году здесь был открыт музей, а в 1979 году музей был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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