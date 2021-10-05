Освенцим, Польша, 6 октября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Граффити на английском и немецком языках были найдены на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше Об этом 5 октября сообщила пресс-служба государственного музея Аушвиц-Биркенау в Twitter.

Узники концлагеря Освенцим у колючей проволоки. 1945

Следы вандализма были обнаружены на стенах деревянных бараков на территории бывшего концлагеря. Это были надписи, нанесённые аэрозольным баллончиком, часть из них антисемитского содержания.

Уточняется, что надписи представляли собой отсылки к Ветхому Завету, часто используемые антисемитами, и лозунги с отрицанием Холокоста. Музей охарактеризовал инцидент как оскорбление мемориального комплекса, попытку нападения на символ одной из величайших трагедий в истории человечества и удар по памяти о всех жертвах фашизма. Руководство музея сообщило об акте вандализма в полицию.

Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим из нацистских концентрационных лагерей во время Второй мировой войны. Здесь было зверски замучено и убито около 1,4 млн человек, из них 1,1 млн — евреи. В 1947 году здесь был открыт музей, а в 1979 году музей был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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