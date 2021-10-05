Мехико, 6 октября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Сильный пожар вспыхнул на участке трубопровода с дизельным топливом в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики, 5 октября сообщило на своей странице в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Dave Hogg Пожар

Инцидент произошел в муниципалитете Аподака. В результате происшествия серьезно пострадал один человек. Он был доставлен в больницу с ожогами 80% поверхности тела.

Причины пожара выясняются. На месте работают пожарные.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в муниципалитете Акольман в мексиканском штате Мехико прогремел взрыв и начался пожар после попытки неизвестных совершить незаконную врезку в трубопровод с дизельным топливом.