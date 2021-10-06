Скопье, , 01:37 — REGNUM Независимый кандидат на пост мэра Скопье Даниела Арсовска 5 октября пообещала устроить парки в пяти районах македонской столицы — Гази Баба, Чаир, Аэродром, Кисла Вода и Джорче Петров.

Парк Gov.spb.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, парки Арсовска пообещала устроить в тех местах, где есть неиспользованное городское пространство.

Однако на вопросы журналистов о том, как будут построены парки, политик не дала четких ответов: ни сколько это будет стоить, ни на чьей территории они будут располагаться она ответить не смогла.

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