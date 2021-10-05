Москва, 6 октября, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдёт 6 октября во всех регионах России, она будет носить комплексный характер, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Громкоговоритель

«Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней», — говорится в сообщении.

Электросирены и громкоговорители с трансляцией сигнала «Внимание всем!» будут включены в 10:40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле‑ и радиоканалов до одной минуты.

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В МЧС добавили, что в ходе проверки будет отработано доведение до граждан сигналов и информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. По планам ведомства, экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантированно получать не менее 90% жителей России.