Оттава, 6 октября, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Крушение в водах Тихого океана у берегов провинции Британская Колумбия на западе Канады потерпел вертолет Kaman K-MAX, 5 октября передал телеканал CBC.

Joel Hatfield Океан

Инцидент произошел 4 октября к северу от поселка Сешелт в районе пролива Джорджии. На борту вертолета был только пилот. Он числится пропавшим без вести. Проводится поисково-спасательная операция.

Вертолет предназначен для перевозки грузов. Причины случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября вертолет, принадлежащий ангольским военно-воздушным силам, упал в районе города Бенгела на западе Анголы.