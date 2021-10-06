Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса (НАТО) будет учитывать возникающие вызовы и опасности, заявил 5 октября госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём комментарии глава Госдепа ответил на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО в 2019, подчеркнув, что они стали импульсом для развития военно-политического блока.

«Я благодарен президенту Макрону, поскольку благодаря ему проделана большая работа в НАТО на последнем саммите. Так, например, это касается проекта о том, каким будет НАТО в 2030 году, как альянс может противостоять новым вызовам, оставаясь верным своей изначальной миссии защиты евро-атлантической зоны. Новая стратегическая концепция должна принять во внимание новые вызовы и новые опасности», — объяснил Блинкен.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил восстановить формат «Россия — НАТО», объяснив это тем, что стороны «устали от пикировки».