Тирана, 6 октября 2021, 06:38 — REGNUM Мэр Тираны Эрион Веллиай 5 октября вручил символические «ключи от города» заместителю премьер-министра Черногории Дритану Абазовичу, этническому албанцу.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Абазович стал первым черногорцем, получившим такую награду. Политик подчеркнули, что ключ «должен открыть сердца граждан двух стран».
В августе этого года Албания и Черногория открыли совместное КПП в Грабоме при активном участии Абазовича.
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