Тирана, , 06:38 — REGNUM Мэр Тираны Эрион Веллиай 5 октября вручил символические «ключи от города» заместителю премьер-министра Черногории Дритану Абазовичу, этническому албанцу.

Дритан Абазович

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Абазович стал первым черногорцем, получившим такую награду. Политик подчеркнули, что ключ «должен открыть сердца граждан двух стран».

В августе этого года Албания и Черногория открыли совместное КПП в Грабоме при активном участии Абазовича.

Читайте ранее в этом сюжете: Албания и Черногория открыли новый совместный КПП