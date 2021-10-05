Вашингтон, 6 октября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Число атомных боеголовок, которыми владеют США, было сокращено в 2020 году до 3750 штук. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.

U.S. Department of Defense Американские ядерные боеголовки

В 2018 и 2019 годах в распоряжении страны имелось соответственно 3785 и 3805 таких боезарядов. Указанная статистика не учитывает боеголовки, которые были выведены из эксплуатации и ожидают уничтожения.

В 2020 году США ликвидировали свои 184 старые атомные боеголовки. Самым большим количеством подобных боезарядов американские вооруженные силы владели в 1967 году — 31 255 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что угроза применения ядерного оружия в мире возросла до максимального за последние 40 лет уровня. По его словам, в распоряжении стран имеется до 14 тысяч единиц ядерного оружия.