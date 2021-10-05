Бергамо, Италия, 6 октября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно, если не будет получать достаточно игрового времени.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В текущем сезоне Миранчук принял участие в шести матчах «Аталанты», в которых отметился одной результативной передачей. Футболист провел на поле суммарно лишь 156 минут. В последний раз Алексей Миранчук выходил на поле 18 сентября в матче четвертого тура Серии А 2021/22 с «Салернитаной» (0:1).

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.