Ливерпуль, Великобритания, 6 октября, 2021, 00:10 — ИА Регнум. Руководство «Ливерпуля» ведет переговоры с 29-летним фланговым нападающим сборной Египта Мохаммедом Салахом о продлении контракта. Египтянин хочет получать 300−380 тысяч фунтов в неделю (15−19 млн фунтов в год) по новому соглашению.

Дмитрий Голубович Мохаммед Салах

Нападающий сборной Египта перешел в «Ливерпуль» 1 июля 2017 года из «Ромы» за 42 миллиона евро. Текущее соглашение Салаха с «мерсисайдцами» рассчитано до середины 2023 года.

В текущем сезоне Салах принял участие в девяти матчах «Ливерпуля» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarktоценивает Мохаммеда Салаха в 100 миллионов евро.