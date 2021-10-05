Мадрид, 6 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. 5 октября итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководство мадридского «Реала» предложило 22-летнему фланговому нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе шестилетний контракта с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон. Президент «сливочных» Флорентино Перес уверен, что Мбаппе примет это предложение.

Sandro Halank Килиан Мбаппе

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в тринадцати матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Текущее соглашение Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до середины 2022 года. Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил предложение парижского клуба подписать новый контракт.