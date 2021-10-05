Вашингтон, 5 октября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Гитарист американской хард-рок группы Guns N' Roses Слэш выпустил тизер клип своего грядущего альбома, который он назвал «лучшим творением», что он «когда-либо делал в своей жизни». Об этом информирует портал NME.

Александр Погожев ИА REGNUM Игра на гитаре

В клипе можно увидеть самого Слэша и его группу в студии звукозаписи, где они обсуждают новый материал. Предстоящая пластинка станет продолжением альбома 2018 года «Living The Dream», который был выпущен на лейбле Gibson Records. «Я думаю, что сама запись, вероятно, лучшая из всего того, что мы сделали до сих пор», — говорит гитарист в клипе. «Мы не показываем никаких признаков творческого замедления».

https://www.facebook.com/watch/?v=579763953361388

Новый альбом станет четвертым для Слэша с Myles Kennedy & The Conspirators, в состав которой входят Майлз Кеннеди (вокал), Тодд Кернс (бас, вокал), Брент Фитц (ударные) и Фрэнк Сидорис (гитара и вокал).