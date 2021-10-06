6 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 09:20 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена 5 октября объявила о возобновлении эвакуации афганцев после того, как в прошлом месяце полеты были прекращены из-за вспышки кори. В заявлении Министерства внутренней безопасности США говорится, что полеты, включая базы в Европе и Катаре, возобновятся на этой неделе в рамках операции «Союзники приветствуют».

Эвакуация афганцев из Кабула U.S. Central Command

Администрация Байдена переправляет в США десятки тысяч афганцев, которые, по ее мнению, либо находятся в «группе риска», либо каким-то образом помогают американской миссии. По оценкам администрации, в США прибудет около 95 тыс. афганцев, и Белый дом уже добился принятия Конгрессом закона, который предусматривает выделение $6,3 млрд на эвакуацию, а также предоставление возможности получения гражданства США тем, кто будет доставлен в США в любое время до сентября следующего года.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Афганцы уходят с баз США, не пройдя проверку документов, что означает, что террористы выбрались из Афганистана и проникли в нашу страну, и теперь они разгуливают по всему штату Вирджиния. О чем вы думали? Кроме того, я знаю, что в округе Колумбия, штат Вирджиния, нельзя взять напрокат машину, потому что правительство забрало их все для афганских беженцев, которые еще не знают наших законов вождения, но теперь они могут ехать куда захотят», — злится subvet360.

Афганцы, эвакуированные из Кабула, прибывают на базу ВВС США Twitter.comAirNatlGuard

«Новая книга, которая скоро появится на полках магазинов. Называется «Клетка». Синопсис: Загрузите как можно больше замаскированных террористов на эвакуационные рейсы; некоторых поймают, отсеют, многие просочатся — всё дело в количестве; он бегут в общины; заранее определенное место встречи уже организовано. Следуют модели чеченского Царнаева. Скоро появится на книжных полках и в ближайшем районе», — пишет Heddanuff896.

«Где доказательства того, что им была сделана какая-либо прививка. Корь более смертельна, чем COVID-19. Я не могу никуда поехать без документов о прививке COVID или отрицательного теста, почему тогда мы летаем с этими людьми?» — недоумевает Dale63.

«Почему им не делают прививку от кори? Почему их не изолируют? Двойные стандарты для тех, кто не является американцами!!! Я не понимаю, почему это происходит! Так грустно!» — сожалеет AnAmericanwhocares569.

«Кто вас так напугал корью? После стандартного медицинского лечения у вас появляется иммунитет на всю жизнь», — отвечает FreedomDoc1969.

«Корь, холера, коклюш и, да, чума — вот лишь некоторые из болезней, которые завозят в нашу страну террористы и преступные нарушители границ. Люди, нет никакой ПАНДЕМИИ. Только политика и война микробов!» — заявляет 11B_Grunt.

«Вы заставили меня задуматься… и мне нравится называть их пришельцами худшего сорта», — отвечает cahha.

«Администрация Байдена проверяла их на COVID? Нет, потому что COVID не так опасен, в конце концов», — подчеркивает BidenIsDumbest.

«Байден всегда будет делать все необходимое, чтобы уничтожить демократию, свободу и наш образ жизни. Это его мандат», — уверен veraciousvic.

Афганские беженцы U.S. Central Command

«Когда эту администрацию будут судить, осуждать и вешать за измену? Позволить вторгнуться в страну — это измена», — указывает bosco33.

«Эбола? Корь? Тиф? Добро пожаловать на борт!» — иронизирует Capt._Tuttle.

Как сообщало ИА REGNUM, американские военнослужащие утверждают, что подверглись нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе в штате Нью-Мексико.

Женщина-военнослужащая сообщила о нападении на неё группы мужчин из числа афганских беженцев, эвакуированных из Кабула.

Отмечается, что женщине была оказана необходимая помощь, а меры безопасности на базе усилены. Детали инцидента не разглашаются, расследованием произошедшего занимается ФБР.