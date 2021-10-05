Тирана, 5 октября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Глава полиции Косово Арди Велиу 5 октября был отправлен в отставку. Об этом сообщило албанское новостное агентство Lapsi.

Полиция

Велиу занимал этот пост с 2018 года. Кандидатура Велиу была предложена тогда занимавшим пост главы МВД Фатмиром Джафаем. Причины отставки Велиу до сих пор неизвестны, однако она последовала на другой день после того, как в Эльбасане были расстреляны двое криминальных авторитетов.

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Ранее Велиу обвиняли из-за убийства полицейским 25-летнего юноши на пороге собственного дома. Его отставки неоднократно требовала оппозиция.