Вашингтон, 5 октября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Американский певец и актер корейского происхождения Эрик Нам заявил в своих социальных сетях, что готовится к выпуску нового сингла под названием «I Don't Know You Anymore».

(сс) Eric Nopanen Музыка

Певец опубликовал тизер своего скорого возвращения в Инстаграм, добавив, что предстоящий трек привнесет «новое звучание» в его работу. Нам также пообещал поклонникам множество мероприятий, которые он запланировал, включая «новые визуальные эффекты, новый альбом и мировое турне».

Новый сингл будет выпущен 15 октября, а те, кто оформил предзаказ песни, по словам артиста, получит также его акустическую версию.