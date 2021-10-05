Вашингтон, 5 октября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. На территории американского штата Алабама открыто предприятие по сборке гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A, сообщает 5 октября корпорация Lockheed Martin.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

Предприятие открыто в городе Кортленд. Оно будет работать в рамках программы Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), а также выпускать гиперзвуковые ракеты для ВМС и армии США.

Предприятие площадью свыше шести тысяч квадратных метров получило название Ракетное сборочное здание 4 (Missile Assembly Building 4 — MAB 4).

По утверждению корпорации, до конца 2022 года планируется произвести не менее 12 первых гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A ARRW для ВВС США.

Стоит отметить, что в США, по данным открытых источников, пока не удалось осуществить ни одного успешного испытания гиперзвуковых ракет AGM-183A. В конце сентября текущего года Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) заявило о первом успешном полёте прототипа гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). По данным DARPA, ракета смогла развить скорость в 6,1 тыс. км в час, что соответствует пяти числам Маха.

Тем не менее представители Пентагона заявляют, что технические проблемы скоро будут преодолены и к концу 2022 года они получат первые гиперзвуковые ракеты.