Кишинёв, , 23:21 — REGNUM О задержании в Молдавии генпрокурора Александра Стояногло 5 октября сообщает Sputnik.

Майя Санду и Александр Стояногло Presedinte.md

Уточняется, что задержали чиновника на 72 часа. Его отстранили от должности в связи с тем, что Стояногло теперь является фигурантом уголовного преследования по четырём статьям обвинения.

В рамках дела прокурор Виктор Фортунэ из антикоррупционной прокуратуры республики назначен высшим советом прокуроров ответственным за правомочность начала уголовного преследования Стояногло.

Добавим, что Стояногло попал в поле зрения высшего совета прокуроров Молдавии по инициативе депутата партии «Действие и солидарность» Лилиана Карпа, обвинившего чиновника в коррупции.

По данным Карпа, Стояногло, будучи главой парламентской комиссии, 11 лет назад одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег, упрощающий схему по отмыванию денег через судебные инстанции.

При этом депутат сослался на данные журналистов с Украины, утверждавших, что Стояногло и его жена связаны с украинскими компаниями, участвующими в вышеуказанной преступной схеме.

Кроме того, Стояногло подозревают в незаконном освобождение молдавского бизнесмена Вячеслава Платона.

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