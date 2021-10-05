Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. 5 октября «Зенит» обратился в Российский Футбольный Союз (РФС) с просьбой отменить красную карточку 26-летнему форварду сборной Ирана Сердару Азмуну. Нападающий был удален с поля на 42-й минуте матча 10-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Сочи» (1:2) после столкновения с голкипером гостей Сосланом Джанаевым.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в двенадцати матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Примечательно, что иранец не забивает в пяти матчах подряд.

Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. На данный момент портал transfermarktоценивает форварда в 25 миллионов евро. Соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2022 года.