Вашингтон, 5 октября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден направил советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана на переговоры с главой МИД Китая Ян Цзечи в Швейцарию, чтобы урегулировать ряд разногласий, включая Тайвань и торговлю. Об этом 5 октября сообщает Associated Press.

Джейк Салливан

Встреча, назначенная на 6 октября в Цюрихе, состоится после того, как Белый дом 4 октября раскритиковал Пекин за военную угрозу против самоуправляемого острова Тайвань.

Ранее Китай направил десятки истребителей в сторону Тайваня, в том числе 56 самолетов 4 октября.

Напомним, что в прошлом месяце Байден провел переговоры с президентом Си Цзиньпином.