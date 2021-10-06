6 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter очередное обещание министра внутренних дел о том, как будет проходить борьба с миграционным кризисом.

Джейн Спай, , 09:20 — REGNUM Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател на конференции Консервативной партии рассказала о введении нового порядка, который остановит поток мигрантов из Франции.

Беженцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Франция — безопасная страна, не захваченная войной или конфликтом. Нет никакой причины, по которой беженец должен приезжать в Великобританию прямо из Франции. И я не буду извиняться за то, что мы защищаем свои границы и ищем все возможные пути спасения жизней и прекращения этих ужасающих путешествий. Поэтому Борис (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — прим. Д.С.) и я с самого начала интенсивно работали с каждой организацией, на которой лежит ответственность по защите границы, чтобы найти оперативное решение проблемы, включая новую морскую тактику, над внедрением которой мы работаем, чтобы развернуть лодки обратно», — заявила Прити Пател.

Некоторые пользователи отметили, что пока Прити Пател была у власти, система успела рухнуть, хотя министр обещала всё исправить ещё два года назад.

«В 2019 году вышла новость «Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что в течение нескольких недель количество мигрантов, пересекающих канал, сократится вполовину, а к весне следующего года подобные путешествия будут практически устранены», — напомнила @JonquilLucy.

«А что Прити Пател вообще сделала за последние два года?» — поинтересовался @Matty14921.

Прити Пател Organisation for Economic Co-operation and Development

Многие пользователи написали, что план министра по «развороту» лодок осуществить не получится, потому что он будет нарушать все возможные моральные и международные правила.

«А мы можем посадить нашего министра внутренних дел в маленькую лодку и выпустить в открытое море, чтобы она получила важнейшие жизненные уроки о том, что такое сострадание и ответственность за тех, кому не так повезло?» — предложил @HassayJohn.

«Это невозможно, если вы, конечно, не собираетесь разворачивать лодки буквально и топить беженцев. Правительство знает, что у людей есть право приезжать в Великобританию и простить убежище. Правительство планирует нарушить международное право и отрицать права уязвимых категорий населения?» — спросил @MeadowcroftRob.

«Ей поаплодировали за то, что она сказала о начале физического разворота лодок… это незаконно по морскому праву, не так ли?» — написал @kateycon.

«В твоих глазах причины может и нет, но это не значит, что у них нет права просить убежища в стране, которую они выберут. Или вы решили поменять международные правила?» — спросил @SteveGrubb.

Беженцы U.S. Department of Defense

В комментариях отметили, что береговая охрана и другие службы должны помогать людям в опасности, а не усугублять их положение.

«Морское право предусматривает обязанность кораблей помогать людям, терпящим бедствие. Путем разворота лодок они создают еще более опасную ситуацию для этих мигрантов, соответственно им должны оказать помощь», — прокомментировал @MdM_K_.

Некоторые комментаторы написали, что Франция принимает мигрантов, и там их не меньше, чем в Британии, соответственно, упрекать Францию в чём-либо нечестно.

«Помимо того, что Франция принимает и регистрирует намного больше беженцев, чем Великобритания, не существует такого понятия, как «правило первой страны», многие приезжают сюда ради семьи или по языковым причинам. По таким соображениям Великобритания не должна брать на себя ответственности ни за кого», — прокомментировал @McChris85.

Пользователи привели целый перечень причин, по которым мигранты едут именно в Великобританию.

«Причины, по которым беженцы выбирают Великобританию, а не Францию: 1. Они говорят на английском. 2. У них здесь семья. 3. Мы сами испоганили их страну. 4. Они исторически проживали на колонизированных территориях», — объяснил @Dominus_Tempori.

Беженцы Stabilisation UnitDFID

Часть пользователей не понимает, за что правительство критикует Францию, если премьер-министр говорит о том, что глобальная дружба и сотрудничество так важны.

«Это такая чушь, если весь процесс получения убежища основан на географии, тогда система рухнет во всем мире, на некоторые страны это очень сильно повлияет. Мы должны принимать глобальные усилия, и Британия должна внести свой вклад, не так ли?» — написал @Sourin401.

Министр также заявила, что из-за контрабандистов, которые организовывают переправы беженцев через канал, система по предоставлению убежища сильно страдает. Некоторые пользователи считают, что система была в полуразрушенном состоянии, что и позволяет бандам заниматься противозаконной деятельностью.

«Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что британская система убежища разрушается под давлением со стороны контрабандистов, которые упрощают незаконные способы добраться до Великобритании. Некоторые могут посмотреть с этим, потому что эта система и позволяет контрабандистам укреплять свои позиции», — прокомментировал @brunogarcez.