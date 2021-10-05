Вашингтон, 5 октября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Рутинное обслуживание одной из сетей Facebook, объединяющей центры обработки данных приложения, привело к тому, что 4 октября глобальная система не работала более шести часов, сообщили представители компании 5 октября.

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Перебои в работе системы были самыми крупными из всех, которые когда-либо наблюдала компания Downdetector, специализирующаяся на веб-мониторинге. В результате доступ к приложениям был закрыт для миллиардов пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp.

В своем блоге вице-президент Facebook по инженерным вопросам Сантош Джанардхан объяснил, что инженеры компании непреднамеренно отключили центры обработки данных Facebook от остального мира.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения по поводу того, что Facebook, Instagram и WhatsApp не работали почти шесть часов, причинив неудобства более чем 3,5 млрд пользователей по всему миру.