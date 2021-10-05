Москва, 5 октября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. 5 октября глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии футболистов московского клуба, восстанавливающихся от травм: «В начале следующей недели в строй вернется Джордан Ларссон, Йоррит Хендрикс, Илья Кутепов, Николай Рассказов и Роман Зобнин».

Дмитрий Голубович Роман Зобнин

Роман Зобнин получил повреждение 15 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 с «Легией» (0:1). В текущем сезоне опорный полузащитник сборной России принял участие в десяти матчах «Спартака», в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Сочи» и «Урала».

Ранее сообщалось, что фланговый нападающий «красно-белых» Квинси Промес пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче с «Ахматом».