Сеул, 5 октября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Южнокорейский бойзбенд ONEUS рассказали о своих планах представить новую музыку в следующем месяце, написав об этом в своих социальных сетях.

Музыка

В твиттере группы доступен пост, к которому коллектив приложил тизер видео своего грядущего проекта и концерта. Грядущий материал станет продолжением их мини-альбома «Binary Code», вышедшего в минувшем мае. Группа проведет концерт 6 и 7 ноября. На момент написания поста группа еще не представила информацию о билетах на свой концерт и более подробную информацию об их возвращении, однако в ближайшие недели ожидается дополнительная информация.

https://twitter.com/official_ONEUS/status/1445041027316805632

В течение последних нескольких месяцев бойзбэнд также выпускал ранее неизданные песни в рамках своего специального проекта «ONEUS Theatre».