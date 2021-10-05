Мурманск, 5 октября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. По факту крушения судна «Фаворит» в Белом море возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1843

Установлено, что судном, получившим пробоину, управлял мужчина 1972 года рождения. Трое членов экипажа и капитан оказались в воде. Одного мужчину и женщину подобрало судно, которое находилось поблизости, женщина скончалась от переохлаждения.

В настоящее время на месте ЧП идут поиски остальных членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту фаворита находилось пять человек — четверо мужчин и одна женщина.