Вашингтон, 5 октября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Демократы в палате представителей США запланировали провести 6 октября голосование в Сенате за поднятие потолка госдолга страны, сообщает 5 октября Reuters.

(сс) Dan Scavino Конгресс США

Многим казалось, что попытка назначить голосование обречена на провал, поскольку главный республиканец в палате Митч Макконнелл заявил 5 октября, что члены его партии заблокируют голосование, как они уже делали дважды. Макконнелл призвал демократов самостоятельно поднять потолок долга, но демократы отвергли это предложение.

Отметим, что тот факт, что вопрос об увеличении госдолга остается нерешенным, приближает правительство США к беспрецедентному и ненужному дефолту, который, по мнению аналитиков, разрушит мировую финансовую систему, повысит стоимость заимствований и лишит миллионы людей рабочих мест.