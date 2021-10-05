Берлин, 5 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. 5 октября Союз европейских футбольных фссоциаций (УЕФА) в своем Twitter-аккаунте опубликовал логотип чемпионата Европы 2024 по футболу, который пройдет летом 2024 года в Германии.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

Матч-открытие чемпионата Европы 2024 состоится 14 июня, финальный матч — 14 июля. Финал пройдет в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».

В логотипе чемпионата Европы 2024 сочетаются шесть разных цветов (желтый, красный, черный, зеленый, белый и синий), которые образуют или являются общими для 55 флагов европейских стран.