Кишинёв, 5 октября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. В символическую сборную лучших футболистов по итогам двух первых туров группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 по версииWhoScored входят сразу два игрока молдавского «Шерифа». В сборную попали Криштиано (фланговый защитник, 8.4) и Адама Траоре (центральный полузащитник, 8.2).

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Помимо Траоре и Криштиано, в символическую сборную также попали Джанлуиджи Доннарумма, Николас Отменди, Дайо Упамекано, Тома Менье, Лерой Сане, Стивен Бергейс, Ханс Ванакен, Роберт Левандовски и Себастьян Аллер.

В первых двух турах «Шерифу» удалось одержать две победы над «Шахтером» и мадридским «Реалом». На данный момент подопечные Юрия Вернидуба с шестью очками занимают первое место в турнирной таблице группы.