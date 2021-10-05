Москва, , 22:49 — REGNUM Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» Черноморского флота через пролив Босфор вышел в Средиземное море, сообщают 5 октября в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотоснимки прохождения кораблей через проливы.

МРК «Ураган» Pellaship.ru

В проливе российский ракетный корабль сопровождался катером береговой охраны Турции.

Напомним, ранее пресс-служба Черноморского флота сообщала, что МРК «Вышний Волочек» войдёт в состав Средиземноморского постоянного соединения Военно-морского флота России.

Корабль сменит в Средиземном море МРК «Ингушетия», выполнявший там различные задачи с июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, насчитывающая не менее 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

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