Батайск, Ростовская область, 5 октября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель сбил двух детей на пешеходном переходе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 5 октября.

Гибдд.рфr40 Пешеходный переход

Авария произошла примерно в 20:40 мск на улице Коммунистической в Батайске. Водитель Nissan, по предварительным данным, сбил двух пятилетних мальчиков при движении задним ходом через пешеходный переход. Дети были с матерью, но внезапно выбежали на «зебру». Оба ребёнка получили травмы. Их обследуют врачи.

Сотрудники дорожной полиции выясняют детали произошедшего.