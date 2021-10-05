Стокгольм, 5 октября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. 5 октября, когда все парламентские партии Швеции представили свои теневые бюджеты, в риксдаге началась работа по принятию главного финансового документа страны. Но несмотря на критику оппозиции, в конечном итоге вопрос, пройдет ли правительственный законопроект или нет, может быть разрешен совершенно неожиданно. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Все предложения по бюджету представлены. Теперь процесс запускается в рамках финансового комитета. Все будет решено не позднее 24 ноября, когда риксдаг примет первое решение по бюджету. Таким образом, есть довольно много времени, чтобы развязать существующие узлы. Но никогда прежде парламентская ситуация в отношении государственного бюджета не была такой неясной до обсуждения бюджета.

В то же время Социал-демократы выбирают себе нового лидера партии, а это означает, что осенью риксдаг также займет позицию по новому кандидату в премьер-министры. Этот процесс будет происходить параллельно с бюджетным процессом, и они оба могут влиять друг на друга…

«Умеренные», Христианские демократы и Шведские демократы теперь попытаются договориться об общей контрбюджет. Как поведут себя в такой ситуации «Либералы» — пока неясно», — написал журналист.