Вильярреаль, Испания, 5 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. 4 октября «Вильярреал» объявил о подписании однолетнего контракта с 28-летним фланговым атакующим защитником сборной Кот-д'Ивуара Сержем Орье. Главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери прокомментировал этот трансфер: «Орье очень сильный футболист, и он однозначно сделает нас только лучше», — цитирует Эмери издание Mundo Deportivo.

Football.ua Серж Орье

В прошлом сезоне, выступая за лондонский «Тоттенхэм», Серж Орье принял участие в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

31 августа «Тоттенхэм» и Орье расторгли контракт по обоюдному согласию.