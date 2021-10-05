Стокгольм, 5 октября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Различий между Дональдом Трампом и Джо Байденом больше, чем сходств, однако в политике двух президентов есть явная преемственность, особенно в торговой политике. Об этом 5 октября в эфире телеканала SVT заявил бывший премьер-министр Швеции (с 1991 по 1994 год) Карл Бильдт.

Дональд Трамп и Джо Байден

Так, Бильдт полагает, что президент Джо Байден не внес никаких серьезных изменений в торговую политику своего предшественника Дональда Трампа, которая, в свою очередь, имела серьезные отличия от торговой политики Барака Обамы.

«По сути, это, к сожалению, не такое уж большое изменение политики в тех сферах, на которые мы рассчитывали», — отметил Бильдт.

Одно из нескольких событий, которые заставили критиков сравнивать Байдена с Трампом, — это сделка о поставках подводных лодок Австралии, где Соединенные Штаты отодвинули в сторону Францию.

В свою очередь Бильдт считает, что страны, безусловно, имеют право на изменения, но действие в отношении важного союзника «было на редкость неуклюжим».