Тирана, 5 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 5 октября сообщило о том, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы полиции Албании после отставки Арди Велиу является Гледис Нано, глава департамента по борьбе с терроризмом в составе полиции Албании.

Tony Hisgett ФБР

Нано обладает 17-летним опытом работы в полиции. Мужчина 40 лет назад родился в городе Скрапар.

Полицейский обладает большим опытом сотрудничества с США, на что указывают публикации американского посольства в Тиране. Нано принимал активное участие в возвращении на родину из Сирии албанцев, размещенных в лагерях в Сирии — родственников бойцов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нано считают причастным к высылке российских и иранских дипломатов из Албании.

Будущего главу полиции Албании называют «человеком ФБР» — в 2017 году он закончил академию ФБР.