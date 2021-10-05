Рига, , 22:30 — REGNUM В латвийском парламенте заседают и принимают законы русофобы и доносчики, разделяющие идеологию нацистов и сводящие счёты с диссидентами в уголовном процессе. Об этом 5 октября на заседании Видземского суда заявил подсудимый — известный диссидент, доктор экономических наук, профессор и правозащитник Александр Гапоненко.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Почему русские не могут пользоваться такими же правами, как латыши при воспроизводстве своей идентичности? Потому, что некоторые национал-радикально настроенные представители правящей элиты, вроде неоднократно упоминаемого в настоящем судебном процессе депутата парламента Эдвина Шноре, считают русских представителями низшей расы — вшами, которых надо «вывести» из Латвии, то есть уничтожить, — рассказал Гапоненко. — Поэтому Шноре и написал на меня заявление в Полицию безопасности — желая пресечь мою деятельность по сохранению идентичности русского народа в Латвии. А также он попытался отомстить мне за то, что я публично критиковал его русофобский документальный фильм «Soviet story» и снял свой собственный документальны фильм о тех же событиях «Латвия, которую мы потеряли».

В своём «последнем слове» латвийский диссидент сообщил, что имеет в распоряжении «документальные свидетельства злого умысла Шноре при написании заявления в Полицию безопасности в мой адрес», пообещав предоставить таковые при рассмотрении в следующей инстанции. Он также напомнил о международных обязательствах прибалтийской постсоветской республики не только перед Евросоюзом, но и другими международными организациями. Обращения в эти инстанции латвийские спецслужбы трактуют как нанесение ущерба вреда государству и обществу, с чем Гапоненко категорически не согласился.

«Вступив в ЕС, Латвия обязалась предоставить своим жителям право подавать петиции в Европейский Парламент по ряду вопросов, в том числе по вопросу дискриминация по признаку национальной принадлежности. Да, я обращался с жалобами в этот орган. ОБСЕ создан, как орган, который специально собирает жалобы правозащитников на несправедливые действия правительств и отдельно там проводятся слушания по проблемам этнической дискриминации. Да, я неоднократно выступал на сессиях ОБСЕ, презентовал там свои книги антидискриминационной направленности. В Совете Европы специально учреждена должность комиссара по правам человека. Ее занимает сейчас Дунья Миятович. Да, я неоднократно обращался к ней с жалобами. В ООН я обращался к Генсеку Пан Ги Муну с жалобами на Латвию. В ООН существует Комитет по правам человека, и он наблюдает за выполнением государствами-участниками Международного пакта о гражданских и политических правах. Да, я неоднократно обращался в этот комитет с жалобами на правительство Латвии. В чем состав преступления в моих действиях?», — сказал подсудимый.