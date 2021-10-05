Тирана, 5 октября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Суд Тираны 5 октября осудил на пять лет тюремного заключения медицинскую сестру Рониду Хюсени, которая обвинялась в краже у пациента, скончавшегося от COVID-19.

Ruth Hartnup Воровство из чужого кармана

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, медицинская работница была арестована в январе 2021 года после жалобы 25-летнего сына погибшего.

У 58-летнего мужчины украли деньги и кредитную карту, которые находились в его портфеле. Врач воспользовалась картой для снятия денежных средств в ряде банкоматов города.