Албанскую медсестру осудили на 5 лет за кражу у мертвого пациента
Тирана, 5 октября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Суд Тираны 5 октября осудил на пять лет тюремного заключения медицинскую сестру Рониду Хюсени, которая обвинялась в краже у пациента, скончавшегося от COVID-19.
Ruth Hartnup
Воровство из чужого кармана
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, медицинская работница была арестована в январе 2021 года после жалобы 25-летнего сына погибшего.
У 58-летнего мужчины украли деньги и кредитную карту, которые находились в его портфеле. Врач воспользовалась картой для снятия денежных средств в ряде банкоматов города.