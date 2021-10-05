Скопье, , 22:43 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 5 октября заявил, что рост цен на электроэнергию не должен вызывать беспокойства у домашних хозяйств, поскольку правительство приняло меры к поддержанию стабильных цен.

Без электричества Pxhere.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Заев заявил, что домашние хозяйства получают электричество по цене в 4−5 раз ниже рыночной — 36 евро за мегават. При этом политик напомнил, что налог на добавочную стоимость был недавно снижен с 18 до 5%.

Также Заев пообещал помощь государства и компаниям. С целью ликвидации дефицита электроэнергии будут обеспечены поставки угля к ТЭЦ в Манастире.

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