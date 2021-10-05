Москва, , 22:18 — REGNUM Корабли и суда обеспечения арктической группировки Северного флота прибыли в район архипелага Земля Франца-Иосифа, где проведут учения с высадкой десанта в Арктике, сообщает 5 октября пресс-служба Северного флота.

На учениях Северного флота Mil.ru

«Корабли и суда арктической группировки: БПК «Североморск», БДК «Георгий Победоносец», СБС «Памир» и БМТН «Сергей Осипов» совершили переход на северо-запад Карского моря к островам архипелага Земля Франца-Иосифа, возле которых они проведут ряд учений спасательной направленности и отработают высадку десанта на побережье арктических островов, а также обеспечат погрузку военной и специальной техники на большой десантный корабль», — указано в сообщении пресс-службы.

В ходе этих учений личный состав арктической группировки отработает взаимодействие с тактической группой Северного флота, дислоцированной на острове Земля Александра, где располагаются военная база «Арктический трилистник» и самый северный в мире всесезонный аэродром «Нагурская».

Военные учения будут проведены в рамках десятого арктического похода Северного флота, который начался 10 августа под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За это время группировка прошла свыше 10 тыс. миль от акваторий Баренцева и Карского морей до порта Тикси в Якутии и порта Дудинка на полуострове Таймыр.

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