Стокгольм, , 22:19 — REGNUM «Альтернативный бюджет» или «теневой бюджет» — пожалуй два главных словосочетания, когда партии, не входящие в правительство Швеции и не сотрудничающие с ним, предлагают свои законопроекты по принятию главного финансового плана страны. Однако 5 октября в интервью новостной службе TT представитель партии «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантенссон заявила, что в ближайшее время в риксдаг может быть внесен «контрбюджет».

Стокгольм. Швеция

В последние дни «Умеренные», «Христианские демократы» и «Шведские демократы» снизили ожидания относительно того, что три партии смогут предложить общий бюджет. Однако, как сообщил Кристерссон, презентовавший теневой бюджет своей партии 5 октября, оппозиция по-прежнему может объединиться. Его слова подтвердила представитель «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантенссон:

«Думаю, должны сохраняться ожидания, что в пику бюджету правительства будет внесен контрбюджет. Насколько обширным он будет — это нам еще предстоит узнать».

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