Стокгольм, 5 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Способны ли «Умеренные», «Христианские демократы», «Шведские демократы» и «Либералы» прийти к согласию по вопросу бюджета и вместо отдельных законопроектов партий подготовить общий документ? По всей видимости, ответ является положительным. Об этом 5 октября написала газета SvD.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Прямо сейчас ответ на этот вопрос однозначно кажется утвердительным», — говорится в статье.

В свою очередь газета Reuterskiöld отмечает, что после того, как партия «Умеренные» представила 5 октября свой альтернативный бюджет, возникло впечатление, что она «слепо верит», что нынешний министр финансов Магдалена Андерссон (если она станет новым лидером «Социал-демократов») не уйдет в отставку, даже если правительственный законопроект по бюджету будет отвергнут риксдагом.

Как пишет издание, независимо от того, бюджетный законопроект какой партии получит большинство в риксдаге, «Социал-демократы» пойдут на общенациональные выборы-2022, находясь в «золотой ситуации», поскольку Швеции находится на пути к выходу из пандемии коронавируса.